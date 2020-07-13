رام الله: الحكومة تقرر استثناء المنشآات و المحال الصغيرة من الاغلاق

أكد الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم، مساء اليوم الاثنين، بأنه بناء على توجيهات رئيس الوزراء للمحافظين أمس بالتشاور مع الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال في المحافظات الأربع المغلقة: الخليل، وبيت لحم، ورام الله، والبيرة، ونابلس، بشأن سير الحركة التجارية فيها وبناء على مداولات مجلس الوزراء والتشاور مع أعضاء لجنة الطوارئ الوطنية، فقد قررت الحكومة ما يلي:

أولا: استثناء المنشآت والمحال التجارية الصغيرة من الإغلاق على أن تلتزم بالبروتركول الصحي باستخدام الكمامات والتباعد وتجنب الاكتظاظ.

ثانيا: الإبقاء على إغلاق جميع صالات الأفراح وبيوت العزاء، والمطاعم (باستثناء خدمات التوصيل) والمقاهي، والنوادي الرياضية، وصالونات الحلاقة، والتجميل، ورياض الأطفال، والمسابح، والمتنزهات.

ثالثا: استمرار منع الحركة والتنقل بين جميع محافظات الوطن باستثناء حركة التجارة ولمدة أسبوعين، على أن يراجع الوضع بشكل يومي.

رابعا: منع الحركة والتنقل في جميع المحافظات في المدن والقرى والمخيمات يوميا من الساعة الثامنة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، ولمدة أسبوعين.

خامسا: منع الحركة والتنقل بين المدن والقرى والمخيمات في المحافظات اعتبارا من الساعة الثامنة من مساء يوم الخميس وحتى صباح يوم الأحد ولمدة أسبوعين.

سادسا: التأكيد على الالتزام بالشروط الصحية وفق البروتوكولات الصادرة عن وزارة الصحة.

سابعا: تشديد الرقابة على الإجراءات الوقائية التي أعلنها مجلس الوزراء، والتي تؤكد على ارتداء الكمامات والتباعد مع فرض الغرامات على المخالفين.

ثامنا: فتح عيادات الرعاية الأولية الحكومية لمدة يومين أسبوعيا وفق برنامج تعده وزارة الصحة.

تاسعا: يستمر عمل المصانع لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة.