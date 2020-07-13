وش سالفة الهاشتاق: مطالبات سعودية بضرورة توفير الحماية الأسرية من عنف الوالدين

طالب نشطاء في السعودية اليوم الإثنين، بضرورة توفير الحماية الأسرية من عنف الوالدين، وذلك في أعقاب حادثة هزت الرأي العام السعودية، إذ أغلق والد سيارته على اطفاله عمداً، في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وهو ما كان سيودي بحياتهم.

واثارت حادثة اغلاق والد نوافذ سيارته على اطفالهم ما ادى إلى تضرر صحتهم، لولا تدخل أحد المارة، وفتحه السيارة لهم، إذ وجدهم في حالة مأسوية، وكادوا ان يفارقوا الحياة بعد انقطاع الأكسجين عنهم، وهو ما أثار تعاطفا واسعة بين نشطاء مواقع التواصل.

وقام أحد النشطاء على مواقع التواصل "تويتر" مصور الفيديو بخراجهم من السيارة في وضع صحي صعب، حيث لو تأخر ساعات قليلة لفقدوا حياتهم نتيجة قلة الاكسجين وارتفاع درجة الحرارة نتيجة اهمال الاهالي رغم تكرر هذه الحوادث وتحذير الحكومة منها.

فيما علق أحد النشطاء على ردة فعل مصور الفيديو:" واللي يلوم المصور كيف يفكر؟ لو لم يسلط الضوء عليهم بنقله للحادثه كان عدت م احد درى! ترى تسليط الضوء عليها ي فتح العيون يمكن الحاله م تكون عرضيه يمكن هولاء الاطفال يتعرضون لظروف الله اعلم بها بالآخر الامر وصل للمسؤلين وصوت الاطفال انسمع".

ونشر حساب وش سالفة الهاشتاق عبر موقع تويتر:" رواج مقطع لشخص يعثر على طفلين في سيارة مغلقة وهم في حالة سيئة، ووحدة الحماية الأسرية تحقق في الواقعة للوصول إليهم، وتطبيق نظام حماية الطفل بحق المتسببين".

وقانون حماية الاسرة في المملكة العربية السعودية، يهدف إلى تقديم الحماية الاجتماعية للمرأة أياً كان عمرها والطفل دون سن الثامنة عشرة، وبعض الفئات المستضعفة التي تتعرض للإيذاء والعنف الأسري بشتى أنواعه.

رحب ناشطون حقوقيون بإقرار السلطات في السعودية، حيث المجتمع المحافظ يتسم بخصوصية التشدد، قانونا يمنع للمرة الأولى العنف المنزلي بمختلف أنواعه ويتضمن عقوبات، لكنهم أكدوا أن العبرة تبقى في التنفيذ.

وكشفت وسائل إعلام محلية ان الجهات المعنية عملت على معالجة الموضوع ونقل الاطفال الى أقرب مستشفيي لمعالجة الاطفال بعد حجزهم في السيارة لأكثر من عدد ساعات، فيما تطالب نشطاء معاقبة ووضع قوانين لمنع تكرر هذا الحادث.