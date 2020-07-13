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تشيع جثمان العقيد جبر القيق في مقبرة الشهداء برفح

  • فلسطين اليوم - رفح
  • 16:34 - 13 يوليو 2020
تشيع جثمان العقيد جبر القيق في مقبرة الشهداء برفح تشيع جثمان العقيد جبر القيق في مقبرة الشهداء برفح
تقارير
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شيعت جماهير غفيرة في مدينة رفح جنوب قطاع غزة ظهر اليوم الاثنين جثان العقيد جبر القيق الذي قتل على خلفية ثأر قديم يعود لأكثر من 30 عامًا.

يُشار إلى أن القيق قتل مساء يوم أمس الأحد على يد شقيقين على خلفية ثأر قديم لقتله والدهم في الانتفاضة الأولى عام 1986م.

وكان المتحدث باسم وزارة الداخلية إياد البزم أكد اليوم الإثنين، أن جريمة قتل جبر القيق مرفوضة وطنياً وشعبياً، ومنذ وقوع الجريمة، عملت الأجهزة الأمنية في متابعة التحقيقات بشأنها.

وقال البزم في تصريحات إذاعية: "تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وتكثيف الجهد الأمني والشرطي، خاصة في محافظة رفح؛ لمتابعة آثار الجريمة واعتقال الجناة".

وأضاف: "تم تعميم صور المطلوبين على خلفية الجريمة، واتخاذ كل الإجراءات للوصول إليهم، والتحقيقات لا تزال جارية، مؤكدًا ان مرتكبي الجريمة البشعة سيمثلون أمام العدالة لا مفر.

وشدد على أن القانون كفيل بردع المجرمين، وسنقوم بضبط الجناة وسيطبق القانون عليهم، بما يُشكل رادعاً لهم ولغيرهم.

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