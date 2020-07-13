تفاصيل وفاة رجل الأعمال والكاتب العراقي سعد البزاز

توفي اليوم الأحد الموافق 12 يوليو 2020 رجل الأعمال والكاتب العراقي سعد البزاز بفيروس كورونا المستجد في العاصمة البريطانية لندن عن عمر يناهز 68 عاماً، وهو ما أثار حالة كبيرة من الحزن لدى اصدقائه ومعارفه، لاسيما ان البزاز كان يخصص اموالاً طائلة لعمل الخير في العراق.

وأفاد وسائل إعلام محلية عراقية بأنَّ سعد البزاز رئيس شبكة قنوات الشرقية وجريدة الزمان، توفي في مستشفى هامرسميث في وسط العاصمة البريطانية لندن، بعد اصابته بفيروس كورونا (كوفيد_19).

وعين البزاز رئيس شبكة قنوات الشرقية وجريدة الزمان مديراً للمركز الثقافي العراقي في لندن في زمان الرئيس العراقي الراحل صدام حسين كما عين مديرا لوكالة الانباء العراقية من ثم أصبح مديرا للإذاعة والتلفزيون العراقي قبل العزو الأمريكي وانتهاء حكم صدام حسين.

وأشارت وسائل اعلام عراقية الى الإعلامي سعد البزاز وصل للعديد من المناصب المرموقة منها عين نائب لنجل الرئيس صدام عدي صدام حسين في نقابة الصحفيين العراقيين وغادر العراق في تشرين الأول 1992 وأسس في لندن جريدة الزمان المعارضة للنظام وأسس قناة الشرقية منتصف شهر ايار عام 2004.

وبدأت عملية غزو العراق في 20 مارس 2003م، من قبل قوات الائتلاف بقياده الولايات المتحدة الأمريكية وأطلقت عليه تسمية ائتلاف الراغبين وكان هذا الائتلاف يختلف اختلافاً كبيرا عن الائتلاف الذي خاض حرب الخليج الثانية.

وكان ائتلافاً صعب التشكيل واعتمد على وجود جبهات داخلية في العراق متمثلة في الشيعة في جنوب العراق بزعامة رجال الدين والأكراد في الشمال بزعامة جلال طالباني ومسعود برزاني. وشكلت القوات العسكرية الأمريكية والبريطانية نسبة %98 من هذا الائتلاف.

وسببت هذه الحرب أكبر خسائر بشرية في المدنيين العراقيين في تاريخ العراق وتاريخ الجيش الأمريكي منذ عدة عقود بسبب المقاومة العراقية، وانتهى الاحتلال الامريكي للعراق رسميا في 15 ديسمبر 2011م، بإنزال العلم الأمريكي في بغداد وغادر آخر جندي أمريكي العراق في 18 ديسمبر 2011م.