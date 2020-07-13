هل يفكر كريستيانو في الرحيل عن يوفنتوس؟

ذكرت تقارير صحفية، أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، ردّ على إمكانية رحيله عن صفوف فريقه يوفنتوس الإيطالي خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "توتو سبورت"، فإن رونالدو يرغب في البقاء مع يوفنتوس، ويستهدف صناعة التاريخ مع الفريق الإيطالي.

وأضافت أن الدون يستهدف منافسة شيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو، على لقب هداف الكالتشيو، وكذلك منافسة روبرت ليفاندوفسكي نجم بايرن ميونخ، على جائزة الحذاء الذهبي الأوروبي.

ونوهت بأنه ليس هناك أي مجال للشائعات حول انتقال رونالدو لباريس سان جيرمان أو العودة لريال مدريد، لأن النجم البرتغالي يريد مواصلة مغامرته مع البيانكونيري.

وسجل رونالدو 28 هدفًا حتى الآن بالكالتشيو، متأخرًا بهدف واحد خلف المتصدر إيموبيلي، بينما يفصله 6 أهداف لمعادلة رقم ليفاندوفسكي هذا الموسم، على جائزة الحذاء الذهبي بالدوريات الخمس الكبرى.