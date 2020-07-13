رسالة تطبيع عميقة مع العدو الإسرائيلي من قلب جامعة الملك سعود بالرياض



لايزال التطبيع السعودي – الإسرائيلي على أشده في محاولة لجعل الكيان الإسرائيلي، جسماً أصيلاً من المنطقة العربية، وفي آخر محطة للتطبيع السعودي، نشر السعودي محمد الغبان مقالاً تطبيعياً باللغة العبرية في محلة "إسرائيلية" تصدر عن جامعة تل أبيب، يهدف منها لحرف البوصلة من خلال الزعم أن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم كان يقيم علاقات طبيعية مع اليهود في زمانه.

وقال الغبان : "إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقيم علاقات جيدة مع اليهود، واشتبك معهم لأسباب سياسية فقط"، مضيفاً :"إن اتهام الإسلام بالتحريض والعنصرية ضد اليهود خطأ - وهو ينبع من حقيقة أن رسائل محمد إلى اليهود لم تُترجم أبداً إلى العبرية".

في السياق، ردَّ الاكاديمي الاسرائيلي رعنان ران معلقاً على المقال قائلاً: "آمل أن تكون هذه خطوة أخرى على طريق التعاون الاقتصادي والسياسي".

