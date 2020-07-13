عليان يهاتف عدداً من عوائل الشهداء والأسرى الناجحين أبناؤهم في الضفة المحتلة

أجرى الدكتور جميل عليان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي والمدير العام لمؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى والجرحى أمس؛ عدة اتصالات هاتفية بعدد من أبناء وعوائل الشهداء والأسرى في الضفة المحتلة، من أجل تقديم التهاني والتبريكات لهم بمناسبة نجاحهم في الثانوية العامة.

وشملت الاتصالات عوائل الشهداء القادة نعمان طحاينة وخالد زكارنة ومحمود كميل ومروح كميل طحاينة وماجد أشقر ومازن أسلمة وثائر رمضان، وكذلك تم الاتصال بعوائل الأسرى القادة ثابت مرداوي وجاسر رداد ومحمد جرادات.

واعتبر عليان أن هذه الاتصالات أقل واجب وفاءً لمن قدموا أرواحهم وأجمل سنين عمرهم في سبيل الله وعلى طريق ذات الشوكة من أجل تحرير فلسطين من دنس اليهود المجرمين.

وأضاف عليان خلال اتصالاته الهاتفية أن نجاح أبناء الشهداء والأسرى هو أكبر رسالة لهذا العدو المجرم بأنه لن يستطيع النيل من صمود هذه العائلات المجاهدة التي قدمت خيرة أبنائها على طريق تحرير فلسطين، وأن نجاح أبناؤهم اليوم دليل على أن زرع أولئك الشهداء والأسرى أنبت زهوراً مضيئة في سماء الوطن واستطاعت التغلب والانتصار على مرارة الفقد والحرمان معززة ذلك بالنجاح الباهر في اختبارات الثانوية العامة.