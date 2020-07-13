مقربون من غانتس يهاجمون نتنياهو ويحذرون من مخالفة اتفاق الائتلاف الحكومي

اتهم مقربون من وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس، رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالسعي إلى اجراء انتخابات جديدة في شهر مارس لعام 2021 المقبل.

وذكرت القناة الإسرائيلية (13) أن مقربو غانتس أكدوا أن نتنياهو يسعى للذهاب إلى انتخابات رابعة إسرائيلية، مؤكدين أن حرص نتنياهو على عدم المصادقة على ميزانية لعام واحد إحدى الأسباب التي دفعتهم لاتهامه بالتوجه لانتخابات رابعة.

وأوضح المقربون بان عدم المصادقة على ميزانية لعام واحد يعتبر مخالف لاتفاقيات تشكيل الائتلاف الحكومي، لافتين إلى أن نتنياهو يدعم أحزاب الحريديم بالأموال لكي لا يعارضوه في ذلك.