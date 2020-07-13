إصدار حكم الإعدام شنقاً بحق أخوين نفذا جريمة قتل مروعة

أصدرت هيئة محكمة بداية دير البلح، المنعقدة في دير البلح، يوم أمس الأحد الموافق 12 يوليو 2020، حكماً غيابياً بالإعدام شنقاً بحق الأخوين (ع.ح. ق)، 42 عاماً، و(م.ح. ق)، 34 عاماً، وذلك على تهمة قتل المجني عليه (ع.خ) بتاريخ 11 نوفمبر 2017.

ويعتبر هذا الحكم السادس بالإعدام خلال العام 2020. فبتاريخ 5 فبراير، أصدرت محكمة بداية خانيونس حكماً بالإعدام غيابياً بالشنق بحق المواطن (أ.ط)، 39 عاماً، من سكان رفح، وذلك بعد إدانته بجريمة قتل المواطن (ي.ب)، باستخدام سلاح ناري. وبتاريخ 25 فبراير، أصدرت المحكمة العسكرية في غزة حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المواطن (م. أ. ز)، 34 عاماً، بتهمة التخابر مع الاحتلال الإسرائيلي. وبتاريخ 21 مايو، أصدرت محكمة بداية غزة حكماً بالإعدام شنقاً، بحق المواطن (إ. د.أ)، 39 عاماً، وذلك بعد إدانته بقتل المواطن (ي. ص). وبتاريخ 16 يونيو، أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة في غزة حكماً بالإعدام شنقا بحق المواطن (ن. م. ع)، 64عاماً، على خلفية تخابر مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبذلك يرتفع عدد أحكام الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (225) حكماً، منها (195) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (137) حكماً منها منذ الانقسام الفلسطيني في العام 2007.