التعليم تحدد موعد التسجيل لتحسين معدلات الطلبة في الثانوية العامة

أعلنت وزارة التعليم العالي في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن موعد التسجيل لتحسين معدلات الطلبة في الثانوية العامة.

وأكدت الوزارة أن التسجيل سيبدأ من اليوم 13 – 7 -2020 حتى الأربعاء المقبل 15 – 7 – 2020.

وأشارت الوزارة إلى أن هذا موعد نهائي للتسجيل، حيث يتم التسجيل للطلبة كل في مديريته.

نتائج الثانوية العامة في فلسطين

وكانت وزارة التربية والتعليم العالي أعلنت صباح السبت، عن نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت الوزارة: “بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة 77539 مشتركًا، وكان عدد الناجحين منهم 55302 بنسبة بلغ 71.32%.”

وأشارت إلى أنه بلغ عدد المتقدمين في الفرع الأدبي 48411، بنسبة النجاح 65.43%.

وبينت الوزارة أنه وفي الفرع العلمي بلغ 20104، وبلغت نسبة النجاح 85.92%، وفرع الريادة والأعمال 4065، وبلغت نسبة النجاح 72.18%.

ولفتت إلى أن الفرع الشرعي بلغ 1359، وبلغت نسبة النجاح 65.93%، والفرع التكنولوجي 1086، وبلغت نسبة النجاح 80.02 %.

وأشارت الوزارة إلى أن عدد المتقدمين في الفروع المهنية بلغ 2077، بنسبة النجاح 63.8 %.

أما في مسار الكفاءة المهنية، كان عدد المتقدمين 437 وبلغت نسبة النجاح 75%.