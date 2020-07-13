تفاصيل وموعد مباراة ريال مدريد الليلة أمام مضيفه غرناطة

يحل فريق ريال مدريد الإسباني ضيفاً على غرناطة، اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 36 من مسابقة "الليغا"، على ملعب "لويس كارمينيس".

ويسعى مدرب "الملكي"، الفرنسي زين الدين زيدان إلى تحقيق هدفين أمام غرناطة، الأول مواصلة الانتصارات، وتحقيق الفوز 9 توالياً، واقتناص 3 نقاط كاملة من المباراة، للحفاظ على فارق الأربع نقاط مع الغريم التقليدي برشلونة.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول الترتيب برصيد 80 نقطة، فيما يأتي برشلونة وصيفاً بـ79 نقطة، ويتبقي له مباراتين بالمسابقة.

وشهدت القائمة التي ضمت 23 لاعباً، غياب كل من مارسيلو، ناتشتو فيرنانديز، ماريانو دياز، وخاميس رودريغيز، فيما عاد داني كارفخال، وسيرجيو راموس، وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: أريولا، كورتوا، وألتوب.

الدفاع: كارباخال، ميليتاو، فاران، راموس، ميندي، ميغيل غوتيريز، وخافي هيرنانديز.

الوسط: كروس، مودريتش، فالفيردي، كاسيميرو، إيسكو، وأسينسيو.

الهجوم: هازارد، بنزيما، بيل، فاسكيز، فينيسيوس، براهيم دياز، ورودريغو.

توقيت المباراة

ريال مدريد : غرناطة 23 م بتوقيت مكة المكرمة