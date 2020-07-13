شقيق "خالد مشعل" مصاب "بكورونا" وحياته في خطر بسجون "تكساس"

أعلنت عائلة مشعل اليوم الاثنين 13/7/2020، ان نجلها مفيد عبد الرحيم مشعل شقيق خالد مشعل رئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس مصاب بفيروس كورونا ، ومعتقل في سجن "Seagoville" بولاية تكساس ، منذ 12 عاما مع مجموعة ما تُعرف باسم "جمعية الأرض المقدسة" بتهمة دعم حركة حماس.

وناشدت العائلة المنظمات الحقوقية الأمريكية والدولية بالتدخل للإفراج عن نجلها وخاصة انه يتعرض لتعامل وحشي بعد إصابته وزملائه بالفيروس منذ سبعة أيام عن طريق عدوى مباشرة من بعض السجانين.

واعربت العائلة عن تخوفها بشأن مصير نجلها بعد تدهور حالته الصحية بالأمس بعد ان ساءت ليلة السبت الماضي، حيث ارتفعت درجة حرارة وضغط الدم وانخفضت نسبة الأكسجين في الدم، الأمر الذي يعرض حياته للخطر والموت".

وأوضحت العائلة أن عدد المصابين بفيروس كورونا في نفس السجن حتى الجمعة الماضية بلغ 668 سجينا، ولا يتلقون أي نوع من العلاج أو الحجر الطبي أو الرقابة الطبية.

وناشدت العائلة السلطات الحكومية الفيدرالية والاتحادية الأمريكية، والمنظمات الحقوقية الأمريكية والدولية، بتقديم الحجر الطبي العاجل لمفيد، وتقديم العلاج الطبي اللازم له بحسب المعايير والإجراءات الطبية المعتمدة للمصابين بكورونا، وإسقاط الأحكام الظالمة الصادرة بحق مفيد وزملائه، والتي مضى على تنفيذها أكثر من (12) عاماً، وإطلاق سراحهم فوراً.

وطالبت العائلة بتعويض هؤلاء المعتقلين معنوياً ومادياً عن فترة التوقيف والمحاكمة والسجن، وتبييض صفحتهم المدنية، وتمكينهم من العودة لممارسة حياتهم الطبيعية، وأعمالهم المهنية والتجارية، والطلب من الحكومة الفيدرالية الأمريكية الإفراج الفوري عن مفيد عبد القادر، "لأننا كعائلة نعتقد أنه اتهم زورا وقضى 12 عاما من حياته في السجن على أساس سرد زائف".