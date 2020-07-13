الصحة : تسجيل 298 إصابة جديدة ب"كورونا" و5 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة برام الله اليوم الاثنين 13/7/2020، عن تسجيل 298 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتسجيل 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وبينت وزارة الصحة ان حالات الشفاء 21 حالة تعافٍ، 11 بيت لحم، 3 جنين، 7 نابلس.

وأوضحت الوزارة ان الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة: 16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وأشارت الى إجراء 3245 فحصاَ لعينات مشتبه بإصابتها ، موضحاً ان عدد الحالات النشطة الكلي: 6036

الصحة اليوم الاثنين: وفاة مواطنة ستينية من بيت أولا بالخليل

- عدد حالات التعافي: 1258

- عدد حالات الوفاة: 41

تقسيم الإصابات داخل المحافظات

محافظة القدس (55): مدينة القدس 55.

محافظة رام الله والبيرة (2): مدينة رام الله 1، دير عمار 1

محافظة الخليل (193): مدينة الخليل 87، حلحول 2، يطا 31، تفوح 1، دورا 37، السموع 2، الظاهرية 7، بيت أمر 4، بيت كاحل 12، مخيم الفوار 2، الشيوخ 1، صوريف 1، بيت عوا 1، خاراس 2، إذنا 3.

محافظة طولكرم (1): مدينة طولكرم: 1.

محافظة بيت لحم (29): مدينة بيت لحم 19، أرطاس 2، الولجة 5، الخضر 2، بيت جالا 1.

محافظة سلفيت (1): كفل حارس 1.

محافظة جنين (1): مخيم جنين 1.

محافظة نابلس (3): مدينة نابلس 3.

محافظة أريحا والأغوار (11): مدينة أريحا 11.

محافظة قلقيلية (2): مدينة قلقيلية 2.