شيوخ الترابين يدينون قتل "القيق" ويرفضون زج القبيلة كطرف في الحادث

أكد شيوخ قبيلة الترابين أن جريمة قتل العميد جبر القيق بمحافظة رفح مساء أمس الأحد 12/7/2020على يد أحد أبناء عشيرة الصوفي جريمة مكتملة الأركان يتحمل منفذها المسؤولية الكاملة أمام الله عز وجل أولا ثم أمام القضاء العادل ثانيا.

ورفض شيوخ القبيلة في بيان لها اليوم الاثنين 13/7/2020، بشدة أخذ القانون باليد، مؤكدين أن استرجاع الحقوق مكانها المحاكم النظامية أو العشائرية العرفية المعروفة، ولا يجوز لأي شخص أو جهة المبادرة بتطبيق ما يحلو لها من إجراءات.

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كما عبروا عن رفضهم زج القبيلة كطرف في حادث القتل، مشددين على أنها جزء أصيل من مجتمعنا الفلسطيني العربي وملتزمة بالقوانين النظامية والعرفية كاملة، وترفض حماية الخارجين عن القانون أو تقديم الغطاء العشائري لهم.

ويشار الى ان الأسير المحرر جبر القيق قُتل مساء أمس الأحد، بإطلاق نار من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم بمقتل مواطن بإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنَّ الداخلية فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، إلى جانب ملاحقتها للفاعلين.

ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء أمس الأحد12/7/2020، صور المتهين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الداخلية ان المتهمين هم: "شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)".

وطالبت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، محذرةً كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.