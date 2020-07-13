ثلاثة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال

يدخل اليوم 13 يوليو/تموز، ثلاثة أسرى من الضفة الفلسطينية المحتلة أعوامًا جديدة في سجون الاحتلال، بينهم أسير محكوم بالمؤبد، وهم:

الأسير عساف حافظ حسين زهران (44 عامًا) من طولكرم المحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 15 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير رائد محمد إسماعيل محمد هندي (40 عامًا) من نابلس المحكوم بالسجن 25 عامًا ومعتقل منذ عام 2002، وأمضى 18 عامًا في السجون.

الأسير رامي سمير عبد الكريم حساسنة من الخليل، المحكوم بالسجن 19 عامًا ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 16 عامًا في سجون الاحتلال.