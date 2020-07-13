فصائل المقاومة بغزة تطالب بمحاسبة فورية لمنفذي جريمة قتل "جبر القيق"

طالبت فصائل المقاومة الفلسطينية اليوم الاثنين 13/7/2020، بضرورة المحاسبة الفورية والعاجلة، وتطبيق القانون على المنفذين الذين نفذوا جريمة قتل المغدور جبر القيق على خلفية ثأر عائلي ، معتبرةً حادثة الأمس جريمة متكاملة الأركان .

وقالت الفصائل خلال بيان لها وصل "فلسطين اليوم" نسخة عنه ان محاولة فتح هذا الملف الخطير الذي تم الاجماع على اغلاقه وتجاوزه أمر مرفوض وطنياً.

ورفضت الفصائل كل محاولات أخذ القانون باليد وفتح ملف الثارات العائلية الذي يؤدي الى زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، مشدداً على ضرورة عدم تشتيت الجبهة الداخلية والمس بأمننا المجتمعي.

صورة منفذي الجريمة

ويشار الى ان الأسير المحرر جبر القيق قُتل مساء أمس الأحد، بإطلاق نار من قبل مسلحين، بالقرب من الحي السعودي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد الناطق باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم بمقتل مواطن بإطلاق نار في رفح جنوب قطاع غزة، مشيراً إلى أنَّ الداخلية فتحت تحقيقاً عاجلاً في الحادث، إلى جانب ملاحقتها للفاعلين.

ونشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، مساء أمس الأحد12/7/2020، صور المتهين في جريمة مقتل المواطن جبر القيق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت الداخلية ان المتهمين هم: "شادي صبحي حمدان الصوفي (37 عاماً) فادي صبحي حمدان الصوفي (35 عاماً) دياب خالد دياب الدباري (19 عاماً)".

وطالبت الوزارة كل من يتعرف على المطلوبين أو يملك معلومات تدل عليهم، إلى الاتصال بالعمليات المركزية في وزارة الداخلية على الرقم (109)، محذرةً كلّ من يتستر على المطلوبين أو يقدم لهم المساعدة باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.