تعافي الصين من موجة ثانية لفيروس كورونا ينقذ الذهب

من المتوقع أن يستفيد الذهب من تعافي الصين من موجة ثانية من الإصابات بـ"فيروس كورونا المستجد".

ويعد الصين أكبر مشتر للمعدن النفيس بقطاع التجزئة في العالم، حيث يبلغ السعر المستهدف للذهب البالغ ألفي دولار للأونصة.

وأوصى بنك "Goldman Sachs " بالإبقاء على مراكز دائنة في معادن النحاس والفضة والصلب والذهب وهي "أقل انكشافا على مناطق حالات التفشي الجديدة، آسيا وأوروبا مقابل الأمريكتين، وأقل انكشافا في حالة التفشي".

وتجاوز إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة ثلاثة ملايين، فيما أعلنت البلاد عن ما يزيد عن 60 ألفا و500 حالة جديدة وهو رقم قياسي ليوم واحد.

ودفعت زيادة الشراء في الملاذات الآمنة الأسعار الفورية للذهب للارتفاع 18% منذ بداية العام الجاري، وتجاوز الذهب المستوى المهم البالغ 1800 دولار للأونصة هذا الأسبوع وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011.