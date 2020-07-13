الخارجية: 3 وفيات فلسطينيين في السعودية

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، عن تسجيل 3 وفيات جديدة في السعودية ليرفع عدد وفيات الجالية الفلسطينية في الخارج لـ 178 حالة وفاة، و3506 اصابة، بفيروس كورونا، و1523 حالة تعاف في صفوف جالياتنا في العالم.

وأشارت الوزارة الى ان الوفيات في صفوف الجالية الفلسطينية في السعودية هم للمواطنين: سليمان أحمد سليمان أبو شريف (72 عاماً)، وعبد الله محمد العجل (79 عاماً)، ونبيل رشدي علي سليم الغندور (58 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات الى 50، فيما بقي عدد الإصابات 102.

وبينت ان إجمالي الحالات التي تم فحصها للاشتباه في دولة قطر 5866 شخصاً، وأكدت تسجيل 23 اصابة جديدة ليرتفع عدد الاصابات المؤكدة الى 627، منها 62 حالة نشطة في الحجر المنزلي، و5 حالات تحت العلاج في المستشفى ووضعها مستقر، وحالتين حرجتين في العناية المركزة بالمستشفى، وتسجيل 47 حالة تعافي جديدة، فيما لم تسجل اية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 7.

وأشارت إلى تسجيل 8 اصابات جديدة بين صفوف أبناء الجالية في ولايتي ميتشيغن، ونيويورك، ليرتفع عدد الإصابات الى 1916، ولم تسجل أية حالة وفاة جديدة ليبقى عدد الوفيات 64.