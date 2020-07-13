انخفاض كبير على أسعار الدجاج في غزة اليوم وسط مطالبات بضبط موزعي الدواجن

تشهد اسعار الدجاج في قطاع غزة اليوم الاثنين 13/7/2020 انخفاضاً كبيراً ليصل سعر الكيلو من 8 شيقلاً ، وسط مطالبات من قبل نقابة مربي الدواجن بغزة وزارتي الزراعة والاقتصاد حماية المزارعين بخطوات عملية عبر ضبط موزعي الدواجن لكونهم سبب انخفاض سعر الدجاج.

وكانت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، عقدت بالأمس اجتماعاً مع العديد من المربين في محافظات غزة، لتدارس أوضاع المزارعين في ظل تدني أسعار الدواجن واستمرار خسائر المربين.

واتفق الحضور على أن خسائر المزارعين تعود لاستغلال الموزعين أوضاع المزارعين وشراء الدواجن من المزارع بـ 7 شيكل بأقل من سعر التكلفة وبيعها بـ 9 شواكل للمواطنين.

وبناء على المعطيات التي قدمها المزارعون من استغلال وخسائر، طالب نقيب مربي الدواجن والإنتاج الحيواني مروان الحلو وزارتي الزراعة والاقتصاد حماية المزارعين بخطوات عملية عبر ضبط موزعي الدواجن لكونهم سبب انخفاض سعر الدجاج.

وطالب الحلو بضرورة إدراج الأعلاف على سلم السلع الأساسية ومراقبتها وتحديد سقف ربح تجار الأعلاف بدلا من استفرادهم بهذه السلعة الاستراتيجية ووضع أرباح كبيرة من خلال استغلال حاجة المزارعين ومربي الدواجن عبر احتكار خطير

وأكد الحلو على ضرورة قيام حكومة محمد اشتية بصرف تعويضات المزارعين ومربي الدواجن خلال الحصار والحروب والتي تقرر قيمتها بـ 300 مليون دولار حتى يستطيع القطاع الغذائي مواصلة العمل والإنتاج والتشغيل.

وجاءت اسعار الدجاج ملحقاتها اليوم الاثنين 13/7/2020 على النحو التالي :

1 - كيلو الدجاج حي من 8 شيكل

2 - كيلو استيكات 18 شيكل

3 - دبوس الدجاج 12 شيكل

4 - كيلو فخذ الدجاج 10 شيكل

5- كيلو صدر الدجاج 18 شيكل

6- كيلو كبدة الدجاج 15 شيكل

7- كيلو جناح الدجاج 8 شيكل

8- كيلو الشيش 18 شيكل

كما جاءت أسعار الحبش في أسواق قطاع غزة اليوم الاثنين 13/7/2020 على النحو التالي:

الحبش: 9شيكل

صدر: 16 شيكل

فخد أنثى بظهر: 11 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 10 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 6 شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل