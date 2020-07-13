"الرابطة الإسلامية" توضّح سبب إلغاء مهرجانات تكريم متفوقي التوجيهي

أعلنت الرابطة الإسلامية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أنها ستكتفي هذا العام، بحملة الزيارات للطلبة المتفوقين في الثانوية العامة بقطاع غزة، والتي حملت عنوان "على خطى الأمين"، في إشارةٍ واضحة للقائد الوطني الراحل د. رمضان عبد الله شلَّح.

وقال الموجه العام للرابطة الإسلامية سامي البسيوني في تصريحٍ له، :" عهد علينا شعبنا في كل عام، أن ننظم مهرجانات تكريم للمتفوقين في سائر محافظات قطاع غزة، لكن هذا العام من الصعب أن نقوم بذلك بسبب الظروف التي ألقت بظلالها علينا، وفي مقدمتها جائحة "كورونا"".

وأضاف "اقتصرنا في نشاطاتنا بهذه الفرحة الوطنية على تنظيم زيارات بوفود من الرابطة، للطلبة المتفوقين في كافة محافظات قطاع غزة، مع عدم إغفالنا لإجراءات السلامة والوقاية من وباء "كورونا"، قدر الإمكان".

وتابع البسيوني: "كما أن الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها أهلنا الصامدين في غزة، تُحتِّم علينا أن نراعي ذلك، ونكتفي بواجب التهنئة للطلبة المتفوقين".

وطيَّر الموجه العام للرابطة الإسلامية، تهانيه للطلبة الناجحين والمتفوقين في الضفة الحبيبة، التي يعيش أهلها ظروفاً عصيبة، على وقع مخطط الضم الاستيطاني، وتفشي وباء "كورونا" بصورة مُقلقة، لاسيما أهلنا في خليل الرحمن.

وأعرب البسيوني عن أمله بأن يحقق طلبة الداخل الفلسطيني المحتل عام 1948، نتائج تجعلهم أكثر قدرة على مواصلة الثبات والتصدي لمؤامرات طردهم من أرضهم، والنيل من عزيمتهم.

وفي رسالته للطلبة الفلسطينيين حول العالم، لاسيما في مخيمات اللجوء والشتات، أن يوفقهم الله عز وجل ليحصدوا أعلى النتائج في البلدان التي يقيمون فيها كمحطة على طريق التحرير والعودة.