"كورونا" : تسجيل إصابات جديدة في الصين ولا وفيات

أعلنت وزارة الصحة الصينية، اليوم الاثنين 13/7/2020، تسجيل 8 إصابات مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، لأشخاص قادمين من خارج البلاد.

وقالت الصحة الصينية انه وخلال اليومين الماضيين تم الكشف عن 29 بؤرة عدوى كورونا مرتبطة بسوق للبيع بالجملة، مشيرة الى انه لم يتم الابلاغ عن أي حالات وفاة إضافية خلال يوم أمس، فيما لا يزال 320 مصابا يخضعون للعلاج في المستشفيات، مع وجود 117 شخصا آخرين في العزل لمراقبتهم للاشتباه في إصابتهم بالفيروس.

ويشار الى ان الصين سجلت منذ بدء تفشي وباء كورونا في مدينة ووهان أواخر العام الماضي، 83602 إصابة بالفيروس، وتعافى 78648 شخصا، وتوفي 4634 آخرين حتى الآن.