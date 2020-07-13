اعتقال مواطنين اثنين من بيت لحم

اعتقلت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الإثنين 13/7/2020، مواطنين اثنين أحدهما اسير محرر من بيت لحم بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اعتقلت الأسير المحرر محمد كريم عياد من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد أن داهمت منزله وفتشته.

وأضافت المصادر ذاتها، أن مواجهات اندلعت في المخيم، أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الصوت والغاز باتجاه المواطنين، ولم يبلغ عن إصابات.

وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مصطفى كامل عايش في منطقة النفق ببيت جالا غرب بيت لحم، اثناء توجهه إلى مكان عمله في مدينة القدس.