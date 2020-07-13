بعد أن أثار ضجة.. أسرة رئيس نادي الأهلي يعلقون على فيديو لمرتضى منصور

قالت نور الخطيب، ابنة رئيس النادي الأهلي المصري محمود الخطيب، اليوم الاحد، معلقةً على فيديو يتحدث فيه مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن والدها: إن" احنا ازاي لكده ازاي".

وأضافت الخطيب، في بوست لها على منصة الفيسبوك "ان الحقيقة من امبارح مش عارفه أقول أيه".

وكان محمود الخطيب، قد تقدم ببلاغ رسمي للنائب العام ضد منصور، للمطالبة بحقه.

وانتقدت الابنة، ما يحصل في مصر من اهدار للحقوق دون محاسبة، وأوضحت "بلد بحجم مصر بيحصل فيها كده كل يوم، ازاي الحقوق مهدورة كده؟"، مشيرةً إلى أن بلادها كبيرة ولكنها تهان من شخص واحد.

وأثار فيديو مسرب لرئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وهو يشتم رئيس الأهلي الخطيب وزوجته وشقيقته، ويتضمن عبارات خادشة، ضجة واسعة في مصر.

اليوم، طالب رئيس النادي الخطيب، من الحكومة المصرية التصدي لتجاوزات منصور، والتي وصفها بـ"الفجة".

وذكر أن تصريحات رئيس الزمالك: "تهدد قيم وثوابت المجتمع المصري".

نيرفين زوجة الكابتن الخطيب، طالبت في الحصول على حقها وحق زوجها.

وقالت الزوجة، "أطالب بحقي في الحياة بكرامة مرفوعة الرأس لأني كإبنة مقاتل تربيت على الكرامة وعزة النفس وكزوجة رجل أراه أشرف الرجال".