تعرف على عقوبة من يدخل مشاعر الحج دون الحصول على تصريح!

قررت المملكة العربية السعودية اليوم الأحد، فرض عقوبات مالية على كل من يدخل مشاعر الحج دون الحصول على إذن أن أو تصريح من الجهات المسؤولة.

وأوضحت الجهات السعودية المسؤولة عن تنظيم مشاعر الحج، أن كل من يدخل مشاعر منى ومزدلفة وعرفات بدون تصريح سيكون في انتظاره تسديد غرامة 10 آلاف ريال، على أنه في حال تكرار المخالفة ستتضاعف العقوبة.

وذكرت الجهات المسؤولة أن فرض الغرامة المالية يأتي في ظل الاجراءات الاحترازية المتخذة من قبل المملكة في سياق مكافحة ومواجهة فيروس كورونا.

وكانت السلطات السعودية قررت إقامة موسم الحج هذا العام، بأعداد محدودة جدا من مختلف الجنسيات من المتواجدين داخل المملكة، فيما أكد وزير الحج والعمرة السعودي محمد صالح بنتن أن أعداد الحجاج هذا العام متوقع أن تكون قليلة ومحددة جدا. وقال: إنه "لن يكون هناك حجاج من خارج المملكة".

وفي يوم الاثنين الماضي، نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية، بيانا عبر حسابها على موقع "تويتر" قالت فيه إنها فتحت باب التقديم لأداء فريضة الحج للأجانب من غير السعوديين المقيمين في المملكة.

وأشارت إلى أن باب التقدم للحج سيكون مفتوحا اعتبارا من 6 يوليو/ تموز الجاري، وحتى يوم 10 يوليو (19 ذو القعدة).

وطالبت الوزارة السعودية أن يكون كل المتقدمين متوافقين مع الشروط الصحية والتنظيمية التي أعلنتها المملكة مسبقا.