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منها الشكولاتة والقهوة.. 4 أطعمة ومشروبات تحتوي على الحشرات!

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 23:25 - 12 يوليو 2020
حشرات حشرات
تقارير
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يعثر بعض الناس أحياناً على اجزاءً من الحشرات في بعض الأطعمة والمشروبات، وهو ما اكدته شركة امريكية متخصصة بمكافحة الحشرات، إذ تشير إلى أنَّ حوالي 140 الف جزء من الحشرات يتناولها الناس داخل اطعمة مختلفة.

وأوضحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أن وجود كمية معينة من الحشرات في الأطعمة يعد أمرا طبيعيا، بحسب دراسة نشرها موقع جامعة مينسوتا الأمريكية.

وفيما يخص أكثر الأطعمة التي قد تحتوي على أجزاء من الحشرات، فهي كالتالي..

الشوكولاتة

قد تحتوي سرا على حوالي 70 جزءا من الحشرات، وتعد أجزاء الصراصير واحدة من أكثر قطع الحشرات شيوعا في الشوكولاتة.

حبوب البن

نحو نسبة 10% من حبوب القهوة موبوءة بالحشرات، وقد يصل مقدار الحشرات الذي قد تشربه سنويا في فنجان القهوة إلى 120 قطعة.

عصائر الفاكهة

زجاجة من العصير المعبأ قد تحتوي على 5 من بيوض الذباب في كل 250 مل.

زبدة الفول السوداني

قد تحتوي زبدة الفول السوداني الغنية بالبروتين على 30 جزء من الحشرات لكل 100 غرام.

 

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