موعد وتفاصيل التسجيل بالدورة الثانية لامتحانات الثانوية العامة (الاكمال وتحسين المعدل)

أعلنت وزارة التربية والتعليم ظهر اليوم الأحد الموافق 21 يوليو 2020 عن تفاصيل التسجيل للدورة الثانية للثانوية العامة (التوجيهي).

وذكرت وزارة التربية والتعليم أن التسجيل للدورة الثانية (الإكمال وتحسين المعدل) سيبدأ من صباح يوم غدٍ الإثنين 13/ يوليو /2020، والذي من المقرر ان ينتهي يوم الأربعاء 15/ يوليو /2020.

وأشارت الوزارة إلى أن الدورة الثانية تنقسم إلى فئتين الأولى " فئة تحسين المعدل، والثانية "فئة غير المستكمل ".

وبيّنتْ الوزارة أن الطالب يستطيع تحسين معدله في 4 مواد كحد أقصى وترصد له علامة المبحث في الدورة الثانية، لافتا أنه في حال رسوبه في المادة التي يحسّن فيها معدله يعطى فقط درجة النجاح.

ولفت مدير عام الامتحانات أنه سيتاح لهذه الفئة "غير المستكمل" التسجيل في 4 مواد فقط للاستكمال، مشيرا أن التسجيل لغير المستكملين الأسبوع القادم.

ونوه إلى أن الطالب "غير مستكمل" في مادتين فقط، يستطيع أن يسجل مادتين إضافيتين لتحسين معدله بحيث يكون مجموع الغير مستكمل والتحسين 4 مواد كحد أقصى.

وتابع " الطالب الذي رسب في أكثر من 4 مواد ينتظر العام المقبل ولا يستطيع الإكمال في الدورة الثانية أو دورة شهر 12/"2020.

وذكر يوسف أنه وبخصوص دورة 12/2020 سيتاح للطلبة الاستكمال في مادتين فقط كحد أقصى ولا يوجد فيها تسجيل لتحسين المعدل.

كما وأشار إلى أن تصديق الشهادات سيبدأ الخميس المقبل 16/7/2020.