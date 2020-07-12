خطوات سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو 2020 في مصر ، ويبحث السكان على محركات البحث بالأنترنت عن خطوات سداد فاتورة الأرضي، بعدما أعلنت الشركة المصرية للاتصالات اليوم، عن موعد سداد فاتورة التلفون الأرضي للشهر الحالي ، في وقت تشهد في البلاد أزمة انتشار فيروس كورونا، وإجراءات مواجهة الوباء.

وأطّرت الشركة المصرية للاتصالات إلى دفع فاتورة الأرضي من المنزل، بسبب تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، وسياسة التباعد الاجتماعي ومنع تكديس وازدحام السكان، خشية من انتقال العدوى.

وأوضحت أن موعد سداد فاتورة الأرضي عن شهر يوليو 2020 سيكون الأسبوع الحالي، فيما يكون الدفع عن طريق موقع الشركة الالكتروني الرسمي.

وحرصت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، إلى وضع خطوات سداد فاتورة التلفون الأرضي، ورابط موقع الشركة المصرية الالكترونية.

وسنتطرق في هذه المقالة الرائعة إلى خطوات سداد الفاتورة.

طريقة سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو 2020 :

وحول طريقة سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو 2020، أوضحت الشركة المصرية للاتصالات، ان سداد الفاتورة يكون وفق خطوات معينة.

وخطوات سداد الفاتورة يكون وفق التالي:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات

إدخال رقم الكود المنطقة

ورقم التليفون الأرضي

يمكنك الضغط على أظهر الفواتير

الضغط على السداد ثم كلمة ادفع إضافة البريد الإلكتروني

والضغط على كلمة سداد – تقوم باختيار طريقة الدفع بـ الفيزا أو الماستر كارد وسداد إلكترونيًا”.

ونوهت الحكومة، إلى جميع العملاء بأنه يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من منافذ فوري المتواجدة في أكثر من مكان برقم التليفون فقط.

ويمكنك لهؤلاء أن يسددوا الفاتورة وخط النت التابع لخط التليفون الأرضي، عبر رقم التلفون.

موعد سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو 2020 :

وأكدت أن سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو الحالي، سيبدأ من 15 أبريل الحالي، لافتةً إلى أن حملة سداد الفاتورة ستبقى مستمرة لمدة شهر، أي حتى 15 أغسطس.

وفيما يتعلق بإصدار فاتورة الأرضي، قالت شركة الاتصالات: إن "سداد الفاتورة مقسمة على أربعة أقساط ربع سنوية".

وأضافت أنه الأقساط المقسمة الاربعة تكون من خلال فاتورة شهر يناير، والتي تشمل أشهر يناير، فبراير، مارس، ثم فاتورة شهر أبريل، وتشمل أشهر أبريل، مايو، يونيو، ثم فاتورة شهر يوليو، وتشمل أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، ثم فاتورة شهر أكتوبر وتشمل أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

كما لفت الشركة المصرية للاتصالات إلى أن حملة سداد الفاتورة تستمر لشهر بدون غرامة.

موقع الشركة المصرية للاتصالات :

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