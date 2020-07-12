عباس يتكفل بالرسوم الجامعية لـ7 أشقاء متفوقين في (التوجيهي) من نابلس وغزة

هاتف الرئيس محمود عباس، اليوم الأحد، عائلتين من مدينة نابلس بالضفة المحتلة وقطاع غزة، بعد نجاح أبنائهم في الثانوية العامة (التوجيهي)، وقرر أن يتكفل بتكاليف الدراسة الجامعية لسبعة توائم.

واعرب ناهي حنني والد التوائم الأربعة من بيت فوريك شرق نابلس، عن سعادته بتكفيل الرئيس عباس تكاليف رسوم أبنائه الجامعية، وكذلك عائلة أيمن قديح من خانيونس جنوب القطاع.

وأعربت العائلتان عن عميق تقديرهما وشكرهما لسيادة الرئيس محمود عباس، على تكفله بتكاليف الدراسة الجامعية لأبنائهما،

وقالت العائلتين إن "خطوة عباس ساهمت بشكل كبير في التخفيف من الأعباء المالية الملقاة على عاتقيهما".

وكانت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية قد أجرت مقابلة أمس، مع المتفوقين الأربعة وصاغت عنهم تقريرًا صحفيًا، وغيره من القنوات والصحف والمواقع الالكترونية الفلسطينية.

وللاطلاع على التقرير الصحفي للمتفوقين حنني الأربعة ( اضغط هنا ).