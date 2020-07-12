ما سبب تراجع أداء ميسي..؟

ذكرت صحيفة "ماركا" الاسبانية، اليوم الاحد، أن سبب تراجع قائد فريق برشلونة ليونيل ميسي، في أيامه الأخيرة، يعود إلى حالة الإرهاق التي يُعاني منها النجم الارجنتيني.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم الارجنتيني ميسي، غاب عن التهديف في المباريات الأخيرة، مشيرةً إلى أن بطل العالم خمس مرات بحاجة إلى راحة، قبل استئناف مباريات دوري الأبطال.

وسجل اللاعب ميسي أخر هدف له في مرمى حارس اتلتيكو مدريد مطلع الشهر الحالي، عن طريق ركلة جزاء.

وأكد مدرب برشلونة، كيكي سيتين: أن ميسي بحاجة لراحة، بسبب خوضه جميع المباريات منذ استئناف النشاط.

ومنذُ استئناف الدوري الاسباني، سجل ميسي ركلتي جزاء من مجموع 3 أهداف أحرزها.