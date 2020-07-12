غنام تعلن استثناء رام الله والبيرة من الاغلاق التام

أعلنت محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، استثناء محافظة رام الله والبيرة من الإغلاق التام، التي فرضته الحكومة الفلسطينية على محافظات الضفة المحتلة، في إطار مواجهة مخاطر انتشار فيروس كورونا.

وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، قد أعلن اليوم، منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين، وإغلاق أربع مدن (الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس) المنتشر فيها الفايروس لأربع أيام إضافية.

وقال ملحم خلال مؤتمر عقده في رام الله: إن "الحكومة قررت منه الحركة بين المحافظات لأسبوعين، وإغلاق أربع مدن (الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس) المنتشر فيها الفايروس لأربع أيام إضافية".

وأضاف أنه الحكومة ستغلق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس حتى صباح يوم الأحد، من كل أسبوع، وإغلاق كامل للقرى والمخيمات والأحياء المصابة بكل المحافظات.