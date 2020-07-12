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وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

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أجهزة أمن السلطة تعتقل فنان في الخليل تجاوز تعليمات مواجهة فيروس "كورونا"

  • فلسطين اليوم - الخليل
  • 21:41 - 12 يوليو 2020
حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (14) حواجز للامن الفلسطيني تفصل بين القرى والمخيمات وبين المدن في محافظة بيت لحم لمنع انتشار فيروس كورونا. (14)
تقارير
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اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، اليوم الاحد، الفنان أيمن السبعاوي من محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، إثر تجاوزه تعليمات مكافحة وباء كورونا.

وأكد مهدي الرعب المتحدث باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ان أجهزة الأمن اعتقلت السبعاوي في بلدة الظاهرية.

وكان الفنان أيمن السبعاوي، قد أقام حفلة جماعية الأيام الماضية، وهو بذلك خالف التعليمات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الحكومة في مؤتمرات صحفية سابقة حول مكافحة الوباء، جميع السكان من تجاوز التعليمات ضد انتشار "كورونا"، وأن الخالفين ستطالهم الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا، إلى 7037 حالة، والوفيات إلى 39 حالة وفاة، حتى اللحظة.

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