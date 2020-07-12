أجهزة أمن السلطة تعتقل فنان في الخليل تجاوز تعليمات مواجهة فيروس "كورونا"

اعتقلت الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة، اليوم الاحد، الفنان أيمن السبعاوي من محافظة الخليل جنوب الضفة المحتلة، إثر تجاوزه تعليمات مكافحة وباء كورونا.

وأكد مهدي الرعب المتحدث باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، ان أجهزة الأمن اعتقلت السبعاوي في بلدة الظاهرية.

وكان الفنان أيمن السبعاوي، قد أقام حفلة جماعية الأيام الماضية، وهو بذلك خالف التعليمات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وحذرت الحكومة في مؤتمرات صحفية سابقة حول مكافحة الوباء، جميع السكان من تجاوز التعليمات ضد انتشار "كورونا"، وأن الخالفين ستطالهم الإجراءات القانونية.

يشار إلى أن وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت اليوم، ارتفاع إصابات ووفيات فيروس كورونا، إلى 7037 حالة، والوفيات إلى 39 حالة وفاة، حتى اللحظة.



