 موعد سداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر يوليو 2020 في مصر

مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر يوليو 2020 في الجمهورية العربية المصرية، إذ تصدر مواعيد سداد فاتورة التلفون الأرضي في مصر، قائمة التريند على محركات البحث بالإنترنت، وعمدت السلطات المصرية إلى دفع الفاتورة من المنازل، نظرًا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة ضد انتشار عدوى كورونا بين الناس، وذلك وفق لبيان نشرته الشركة المصرية للاتصالات.

وأعلنت الحكومة المصرية، عن إجراءات جديدة من خدماتها الالكترونية في ظل إجراءات مواجهة كورونا، موضحةً أن موعد سداد فاتورة التلفون لشهر يوليو 2020 سيكون خلال الأيام المقبلة.

وبيّنت أن سداد فاتورة التلفون الأرضي من المنزل، هو لمنع تكديس وازدحام الناس في أماكن محدودة، لاسيما أن فيروس كورونا لا يزال ينتشر بين المحافظات، فيما تحاول السيطرة عليه ومنع تفشيه.

طريقة سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو 2020 :

وحول طريقة سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو 2020، أوضحت الشركة المصرية للاتصالات، ان سداد الفاتورة يكون وفق خطوات معينة.

وخطوات سداد الفاتورة يكون وفق التالي:

الدخول على موقع المصرية للاتصالات

إدخال رقم الكود المنطقة

ورقم التليفون الأرضي

يمكنك الضغط على أظهر الفواتير

الضغط على السداد ثم كلمة ادفع إضافة البريد الإلكتروني

والضغط على كلمة سداد – تقوم بإختيار طريقة الدفع بـ الفيزا أو الماستر كارد وسداد إلكترونيًا”.

ونوهت الحكومة، إلى جميع العملاء بأنه يمكن الاستعلام عن قيمة الفاتورة من منافذ فوري المتواجدة في أكثر من مكان برقم التليفون فقط.

ويمكنك لهؤلاء أن يسددوا الفاتورة وخط النت التابع لخط التليفون الأرضي، عبر رقم التلفون.

موعد سداد فاتورة التلفون الأرضي لشهر يوليو 2020 :

وأكدت أن سداد فاتورة التلفون الأرضي عن شهر يوليو الحالي، سيبدأ من 15 أبريل الحالي، لافتةً إلى أن حملة سداد الفاتورة ستبقى مستمرة لمدة شهر، أي حتى 15 أغسطس.

وفيما يتعلق بإصدار فاتورة الأرضي، قالت شركة الاتصالات: إن "سداد الفاتورة مقسمة على أربعة أقساط ربع سنوية".

وأضافت أنه الأقساط المقسمة الاربعة تكون من خلال فاتورة شهر يناير، والتي تشمل أشهر يناير، فبراير، مارس، ثم فاتورة شهر أبريل، وتشمل أشهر أبريل، مايو، يونيو، ثم فاتورة شهر يوليو، وتشمل أشهر يوليو، أغسطس، سبتمبر، ثم فاتورة شهر أكتوبر وتشمل أشهر أكتوبر، نوفمبر، ديسمبر.

كما لفت الشركة المصرية للاتصالات إلى أن حملة سداد الفاتورة تستمر لشهر بدون غرامة.

ولسداد فانورة التلفون الارضي عبر الموقع الالكتروني للشركة المصرية للاتصالات ( اضغط هنا ) .