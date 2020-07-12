الصحة: ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاحد الموافق 12-7-2020، ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في فلسطين، بعد تسجيل حالات جديدة.

وأوضحت الصحة في أحدث إحصائية لها، أن اجمالي الإصابات بالفيروس، وصلت إلى 7037 حالة، والوفيات إلى 39 حالة وفاة.

وبيّنت أن 5761 مصاب لا تزال بحالة نشطة، فيما تعافى من المرض 1237 حالة.

كما وأعلنت وزارة الصحة، مساء اليوم، وفاة مواطنين من سكان محافظة الخليل، متأثرين بإصابتهم بعدوى الوباء، مشيرةً إلى ان اعمارهم ((65 و71 عاما).

من جهته، قررت الحكومة الفلسطينية منع الحركة بين المحافظات لأسبوعين، وإغلاق أربع مدن (الخليل وبيت لحم ورام الله ونابلس) المنتشر فيها الفايروس لأربع أيام إضافية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم ، مساء اليوم الأحد، بناء على توصيات لجنة الطوارئ الوطنية لمكافحة فايروس كورونا.

وقال ملحم أنه بهذا الإغلاق تنتهي دورة انتشار الوباء ال14 يوما، وهو ما يضمن عدم انتشاره بأعداد كبيرة.

وبحسب ملحم فقد قررت الحكومة أيضا منع الحركة يوميا من الساعة 8 مساء وحتى السادسة صباحا في جميع المحافظات ولمدة أسبوعين، وإغلاق جميع المحافظات من الساعة الثامنة من مساء الخميس حتى صباح يوم الأحد، من كل أسبوع، وإغلاق كامل للقرى والمخيمات والأحياء المصابة بكل المحافظات،

وأوعز رئيس الحكومة إلى جميع الوزراء بترتيب دوام وزاراتهم بما يضمن تسيير الخدمات للمواطنين.

كما وأكدت الحكومة على لسان الناطق باسمها على منع إقامة الأعراس وبيوت العزاء والمهرجانات وأي تجمعات في جميع المحافظات، ـ أو تنظيم المخيمات الصيفية منعا قاطعا.

وأعلن أيضا عن إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل والنوادي الرياضية، واقتصار المطاعم على البيع المباشر والتوصيل، مع عدم الجلوس.

وخلال ذلك، يسمح للمصانع والمنشآت الصناعية العمل لغايات الإنتاج والتصدير حسب شروط السلامة، وإستمرار عمل عمل لبنوك ضمن إطار حالة الطوارئ.

وقال ملحم إنه تم الطلب من لجان الطوارئ في القرى والمخيمات والمدن والأحياء تفعيل دورها لمنع الاعراس وبيوت العزاء والتجمعات الجماهيرية.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس محمود عباس، حالة الطوارئ القصوى في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشمل القرار، إغلاق كافة المرافق العامة والسياحية والترفيهية، باستثناء المنشآت والمحالات الحيوية، منها الصيدليات والمخابر والمستشفيات.