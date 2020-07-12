صاروخ مصري مضاد للسفن يصيب هدفه بدقة عالية

أظهر لقطات مصورة من مقطع فيديو نشرته القوات المسلحة المصرية، لحظة إصابة صاروخ مضاد للسفن لسفينة معادية افتراضية في البحر المتوسط، بدقة عالية.

وتمكن صاروخ "هاربون" المضاد من إغراق السفينة في المياه بعدما اصاب هدفه وفق المسار المحدد له، وجاء ذلك في المناورات العسكرية المصرية "حسم 2020"، الأسبوع الماضي.

وظهرت، خلال المناورات، إحدى الفرقاطات التي تطلق الصاروخ المضاد للسفن والذي يبلغ مداه من 124 كم إلى 140 كم، وفق موقع سبوتنيك.

يشار إلى أن الجيش المصري أعلن تنفيذ مناورة عسكرية واسعة في المناطق الحدودية الغربية، ونفذت التشكيلات القتالية ووحدات القوات الخاصة، عمليات برمائية وضربات جوية وإنزال خلف خطوط العدو.