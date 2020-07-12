شراء هاتف ايفون 12 الجديد من متجر جرير في السعودية وسعر الجهاز

هاتف آيفون 12 ، إذ ينتظر ملايين الناس نزول هاتف ايفون 12 الجديد من صناعة شركة آبل الامريكية العملاقة، وفي المملكة العربية السعودية اعتاد السكان على شراء الهواتف الذكية منها أجهزة الايفون من متجر جرير، وبحسب التسريبات الصادرة عن الهاتف الجديد فإنه يتميز بمزايا فريده تميزه عن غيره من الهواتف السابقة، لاسيما جودة الكاميرا والشاشة والذاكرة وغيره، التي سنتعرف عليها خلال هذه المقالة الرائعة.

مواصفات هاتف ايفون 12 :

وحول مواصفات ايفون 12 ، فقد تسربت معلومات شبه رسمية عن الهاتف، والتي قالت أن جهاز ايفون 12 يدعم شبكات الجيل الخامس G5، مع كاميرات ثلاثية الابعاد من نوع ToF، وكذلك سيتمتع بشاشة معدل تحديث قدره 12- هرتز.

وجاء في التسريبات أن ايفون 12 سيتميز بتصميم جديد، بما يضمن الاناقة والجمال.

وقال المحلل التقني مينج نشي كو والمهتم بمنتجات آبل: إن "شركة آبل قد تقلل من حجم الشاشة لنسخة 2020 من هاتف (آيفون 11 برو) بمقياس 5.4 بوصات.

موعد نزول ايفون 12 :

ومن المؤكد أن شركة آبل الامريكية ستعرض منتوجها الجديد ايفون 12 في أواخر عام 2020، فيما يرجح البعض أن الشركة ستكشف عن جهازها في شهر سبتمبر.

كما أن الشركة ستوفر لجهاز آيفون 12 بعدة ألوان، وذلك وفق التوقعات السابقة، فإن الألوان ستكون أسود ورمادي وذهبي والوردي، فيما سيكون زر الشاشة الرئيسية دائري الشكل.

ولم تعلن الشركة رسميًا عن موعد صدور جهاز ايفون 12 الجديد، في الأسواق العالمية، وايضًا عن باقي المميزات الخارقة عوضًا عن التسريبات المتوقعة، إذ تنتج آبل ملايين الهواتف في كل عام، ويصل منتوجاتها إلى كافة الدول والأسواق والمتاجر في العالم.

نظارة فالف الجديدة من شركة ابل :

وفي الأشهر القليلة الماضية، ذكر تقرير صحفي أن شركة آبل ابرمت مع شركة متخصصة لجلب تقنية الواقع للنظارة المعززة إلى الأسواق.

وموقع (ديجيتايمز) DigiTimes، و(ماك رومرز) MacRumors، أفادا أن الشركة الامريكية قد تتعاون مع شركة تطوير الألعاب (فالف) Valve، لتعزيز نظارة الواقع الافتراضي باسم اندكس.





سعر هاتف ايفون 12 وشراءه من متجر جرير :

ولمعرفة سعر جهاز ايفون 12 الجديد من متجر جرير في السعودية، مع إمكانية شراءه ( اضغط هنا ).