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طالع نتائج التوجيهي في فلسطين بالأسماء 2020

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:23 - 12 يوليو 2020
طالع نتائج التوجيهي في فلسطين بالأسماء 2020 طالع نتائج التوجيهي في فلسطين بالأسماء 2020
تقارير
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نشرت وكالة فلسطين اليوم الإخبارية نتائج التوجيهي بالأسماء، بعد ان نشرتها وزارة التربية والتعليم يوم أمس السبت بأرقام الجلوس.1

وقد جرت امتحانات العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.92% والأدبي 65.43%.

ونشرت الوزارة نتائج الثانوية العامة من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.

ولفحص النتيجة بالاسم من هنا

 

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