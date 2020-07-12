جيش الاحتلال يعلن عن إجراء مناورة أمنية شمال طولكرم

أعلنت ما تسمى بسلطة المعابر التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاحد، أنه سيجري مناورات أمنية في شمال محافظة طولكرم بالضفة المحتلة.

وأوضح موقع والا العبري، أن سلطة المعابر بوزارة الدفاع ستجري مناورات أمنية غدًا الاثنين، وذلك عند حاجز "التأنيم" بين الساعة 22:00 والساعة 04:00

وأوضح الموقع العبري، أن المناورة سيتخللها إطلاق نار وانفجارات كما سيتم إغلاق الطريق 557 بشكل متقطع.

وينفذ جيش الاحتلال العديد من المناورات العسكرية والامنية في انحاء فلسطين المحتلة كافة، في إطار الاستعداد لأي طارئ، لاسيما أن حكومة بنيامين نتانياهو عزمها ضم أجزاء واسعة من الضفة تحت السيادة الاسرائيلية، في أغسطس المقبل.