الاحتلال يفرج عن الاسيرة بيان فرعون من العيزرية شرق القدس

أفرجت سلطات الاحتلال اليوم الأحد، عن الأسيرة بيان فرعون من بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة، بعد قضاء 42 شهرًا خلف القضبان.

وقال مكتب إعلام الأسرى، في بيان صحفي، إن الاحتلال أفرج عن الأسيرة عن حاجز الجلمة قرب مدينة جنين شمال الضفة بعد أن أمضت مدة محكوميتها البالغة 42 شهرًا.

وكانت فرعون ممثلة للأسيرات في سجون الاحتلال، حيث اعتقلت في آذار/ مارس عام 2017 وبعد 21 شهرا من الاعتقال تم الحكم عليها لمدة 42 شهرا، كما أن خطيبها الأسير أحمد عزام ما زال معتقلا ويقضي حكما بالسجن لمدة خمس سنوات أمضى منها أكثر من ثلاثة أعوام.