صرف 50% من مخصصات العاملين في انجاح الثانوية العامة

أعلن رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة محمد عوض، اليوم الاحد، عن صرف 50% من مخصصات العاملين في إنجاح امتحانات الثانوية العامة من مدرسيين وإداريين وغيرهم قريبًا.

وأوضح عوض خلال حفل تكريم أوائل الثانوية العامة، أن باقي القيمة ستصرف بوقت قريب أيضًا، على الرغم من الصعوبات والتضييق والمرحلة الصعبة التي يتم العمل بها بظل جائحة "كورونا".

وخلال الحفل أكّد عوض على أن الطالب الفلسطيني المتفوق في الثانوية العامة بغزة، بذل مجهودًا مضاعفًا مقارنة بالطلبة في الدول الأخرى، نظرًا لما يمر به من ظروف صعبة، كقطع الكهرباء وقلة الرواتب والحصار.