ليبرمان يتهم نتنياهو بتعريض "اسرائيل" للخطر

اتهم افيغدور ليبرمان، رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" ووزير حرب الاحتلال، السابق أفيغدور ليبرمان، رئيس الوزراء نتنياهو بأنه يعرض "إسرائيل" وأمنها للخطر بفعل التسريبات التي تتم بشأن الأحداث الجارية في إيران.

و نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن ليبرمان قوله ، "إن ما ورد في تقرير نيويورك تايمز حول ما جرى في منشآة نطنز النووية الإيرانية، أنه تم بقنبلة إسرائيلية، يعتبر خطير جدًا"، مشيرًا إلى أن هذا التسريب متعمد بمعرفة وموافقة نتنياهو.

وأوضح، "ما يجري يعتبر انتهاك لأمن الدولة بهدف تغيير الأنظار وحرفها وتشتيت الانتباه للهروب من المسؤولية عن الفشل بأزمة كورونا وغيرها".

وأشار إلى أن حكومة نتنياهو فشلت بشكل ذريع في مواجهة كورونا، مشددًا على ضرورة عدم إغلاق المنشآت الاقتصادية لأن الحدث الحالي ليس قصير المدى.

وحول إمكانية تولي بيني غانتس زعيم حزب أزرق – أبيض، رئاسة الحكومة، قال ليبرمان: "أستبعد ذلك".