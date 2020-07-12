الداخلية بغزة تنفي شائعات اعتقال اشخاص بتهمة التعاون مع الاحتلال

نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة الاخبار التي أوردتها قناة العربية حول اعتقال اشخاص بتهمة التعاون مع الاحتلال.

و قالت الداخلية في تصريح مقتضب ظهر اليوم الأحد : "ننفي ما نُشر عبر قناة العربية من أخبار مفبركة منسوبة للوزارة، حول اعتقال عدة أشخاص ينتمون للمقاومة بتهمة التعامل مع الاحتلال".

و أكدت الوزارة أن القناة تمارس التضليل، وتعمل على ترويج الشائعات والأكاذيب.

كما حذرت وزارة الداخلية من نشر وترويج الشائعات التي تبثها قناة العربية، وتدعو إلى تحري الدقة ونقل الأخبار عن مصادرها الرسمية.