هكذا حاول نتنياهو وقف الاحتجاج أمس في تل ابيب

ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت بأنه حتى اللحظة الأخيرة ، جرت محاولات لإلغاء مظاهرة الآلاف في تل ابيب أمس.

و بحسب الصحيفة، ففي يوم الجمعة ، بينما كان نتنياهو يجتمع مع ممثلي المستقلين لتخفيف حافزية الاحتجاج، حاولت الشرطة وقف اعمال البناء لمسرح كان المحتجون يعدونه للمظاهرة، وأبلغت العمال الذين كانوا على الأرض بوقف كل شيء لأنهم زعموا أنهم "لم يكن لديهم إذن للتظاهر".

وأكد منظمو الحملة الاحتجاجية في تل أبيب أن نحو عشرة آلاف شخص شاركوا فيها، تعبيرا عن غضبهم من "الرد غير الكفء" من قبل حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على الأضرار الاقتصادية التي لحقت بهم خلال فترة جائحة كورونا.

وأعلنت الشرطة في البداية أنها قد تحد من عدد المشاركين في الحملة، غير أنها في نهاية المطاف قررت توسيع المساحة المخصصة للتظاهر.

وكانت المظاهرة سلمية غالبا، وذلك وسط تواجد أمني مكثف حيث كان مئات ضباط الشرطة يناشدون المحتجين ارتداء الكمامات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.