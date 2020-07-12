الطالب أسامة مرداوي: اعتقال الوالد كان الحافز للنجاح في الثانوية العامة

الكثير من قصص الناجحين تجد أن وراءها أنهم عاشوا حياة صعبة في بداية حياتهم. وربما كانت هذه الحياة الصعبة هي السبب في نجاحهم بعد ذلك، إذ ربت فيهم العزيمة وقوة الإرادة وعلمتهم الجد والاجتهاد.

إن المغزى الحقيقي يكمن في الخبرة والتأقلم مع الظروف الصعبة و الشدائد، والاستفادة منها وزيادة فرص النجاح، و هذا حقيقة ما جرى مع طالب الثانوية العامة، أسامة مرداوي، نجل الأسير ثابت مرداوي، الذي يقضي حكما بالسجن 21 مؤبد و 40 عاماً في سجون الاحتلال.

الطالب أسامة، الذي حصل على معدل 61% في شهادة الثانوية العامة 2020، ليحقق حلم والده بالنجاح قول: "إن هذا النجاح الذي حققته ما كان لولا تحفيز الوالد الأسير ثابت مرداوي، الذي كان يشجعني دوماً على الدراسة، اثناء زيارته في السجن".

و يضيف اسامة إنه اجتهد و استطاع رغم كل الظروف الصعبة التي مر بها بغياب الوالد في المنزل، ان يحقق مراد والده و أن يجتاز امتحانات الثانوية العامة و أن يحقق النجاح الذي لطالما تمناه والده.

من جهته قال محمد مرداوي، شقيق الأسير ثابت إن نجاح الابن اسامة مر عبر ظروف صعبة نتيجة اسر الوالد، الا أنه استطاع أن يجتاز تلك المرحلة نتيجة تحفيزنا الدائم و المتواصل له، لا سيما أن هذا النجاح يخص والده بشكل أكبر من أي شخص آخر.

و اشار شقيق الأسير الى أن العائلة كانت على الدوام تدفع و تحفز الطالب أسامة للجد و الاجتهاد و النجاح، على اعتبار أن نجاحه مسألة مصيرية مرتبطة بنجاح الوالد، و الحمد لله نجح و حقق حلم والده.

و أكد محمد مرداوي بأن الفرحة الحقيقة ستكون بالإفراج عن الأسرى من سجون الاحتلال، و عودة شقيقه الاسير ثابت مرداوي من الأسر.

و أهدى هذا النجاح لكافة الاسرى في سجون الاحتلال و الى عوائلهم و عوائل الشهداء و الجرحى

و أعلنت وزارة التربية والتعليم نتائج الثانوية العامة النتائج أمس بأرقام الجلوس فقط.

وقد جرت امتحانات العام الحالي في ظروف استثنائية جراء فيروس كورونا حيث بلغت نسبة النجاح في فلسطين 71.32% ، فيما بلغت نسبة النجاح في الفرع العلمي 85.92% والأدبي 65.43%.

ونشرت الوزارة نتائج الثانوية العامة من خلال مواقع الوزارة والمديريات وصفحاتها الإلكترونية، بالإضافة إلى الرسائل القصيرة (SMS) المجانية من خلال شركات الاتصالات الفلسطينية.

وقد بلغ عدد المتقدمين في الفروع كافة (77539 ) مشتركا، وكان عدد الناجحين منهم (55302) بنسبة بلغت ( 71.32)%.