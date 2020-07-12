موعد عيد الاضحى في فلسطين 2020

عيد الاضحى 2020 في فلسطين يترقب الكثيرون موعد حلول عيد الاضحى المبارك للعام 2020،ميلادي، 1441 هجرياً، والذي تفصلنا عنه أيام معدودة، ليأتي ذلك وسط انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).

موعد عيد الاضحى 2020

توقع الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن يولد هلال شهر ذي الحجة 1441 يوم الاثنين 20 يوليو/ تموز المقبل الساعة 21:33، أي بعد غروب الشمس، ويشاهد مساء الثلاثاء، ليكون الأربعاء 22 يوليو غرة ذي الحجة، وتوافق الجمعة 31 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك، كما صرح إبراهيم الجروان، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك.

وقفة عرفة 2020

وستكون وقفة يوم عرفة يوم الخميس 30 يوليو، ويعتمد الوقت الفعلي على رؤية القمر لشهر ذو الحجة لعام 1441 هـ، وهو الشهر الثاني عشر والأخير من التقويم الهجري.

موعد صلاة عيد الأضحى 2020

ومن المعروف أن موعد صلاة عيد الأضحى يأتي بدءًا من بعد شروق الشمس بثلث ساعة ويمتد إلى قبيل أذان الظهر بثلث ساعة، فإن دخل وقت الظهر فلا تصلى؛ لأن وقتها قد فات بحسب تصريحات هيئة كبار العلماء.