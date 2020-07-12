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6 هزات أرضية تضرب شرق طهران خلال ساعات

  • فلسطين اليوم - ايران
  • 13:30 - 12 يوليو 2020
هزة أرضية هزة أرضية
تقارير
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ضربت بلدة "فيروز كوه" شرق العاصمة الإيرانية خلال الساعات الماضية 6 هزات ارضية ، وفقا  لمركز رصد الزلازل التابع لجامعة طهرا ن حيث تراوحت ما بين 2.5 و 4 درجات على قياس ريختر.

وضربت البلدة منذ فجر اليوم الأحد، هزات بقوة (4، 2.5 ،2.5، 3، 3.3، 3.6) على التوالي، وكان مركزها يقع على عمق يتراوح بين 7 و 8 كيلومترات، فيما قال حاكم البلدة إنه لم ينجم عن الهزات أي خسائر مادية أو بشرية.

ولم يشعر سكان العاصمة طهران البالغ عددهم نحو 15 مليونا بالهزات، فيما تتخوف السلطات من وقوع زلزال مدمر في طهران، الواقعة على أربعة تصدعات أرضية تمتد لعشرات الكيلومترات، وتقع عليها مبان لا تتوافق مع المعايير المطلوبة لمقاومة الزلازل، يقطنها ملايين السكان.

 

 

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