إعلان من سفارة فلسطين بمصر لطلاب التوجيهي الراغبين بالالتحاق بالجامعات المصرية

أصدرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، اليوم الأحد 12/7/2020، تنويهاً هاماً للطلاب الفلسطينيين الناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة داخل الوطن المحتل وخارجه.

وتقدمت السفارة، بأحر التهاني القلبية للطلاب لناجحين في امتحان شهادة الثانوية العامة داخل الوطن المحتل وخارجه؛ وإذ تتمنى لهؤلاء الطلاب مستقبلا علمياً وأكاديميا مشرقاً، يساهم في رفعتهم وعزة الوطن.

وأهابت السفارة، بالراغبين منهم في الالتحاق بالجامعات والمعاهد الحكومية بجمهورية مصر العربية للعام/٢٠٢٠/٢٠٢١، التقدم بأوراقهم مباشرة إلى التنسيق الجامعي ، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لإدارة الوافدين بوزراة التعليم العالي وهو: www.mohe-casm.edu.eg

( بالعربية : قطاع الشؤون الثقافية والبعثات ) .

ولفتت السفارة النظر إلى أن التعامل مع هذا الموقع والالتزام بالخطوات الموضحة فيه ، هو الآلية المعتمدة والمضمونة لتحصيل المقاعد الجامعية الحكومية، وأن عملية تسجيل الطلاب عبر هذا الموقع مجاناً وبلا أية تكاليف مالية.

ودعت السفارة للاستفسار ومزيد من المعلومات، بالتواصل معها مباشرة عبر موقعها الإلكتروني أو صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك أو من خلال قسم الشؤون الثقافية للسفارة عبر هاتف مسؤول العلاقة مع إدارة الوافدين .