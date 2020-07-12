جوال تدعم مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم DEXA

دعمت شركة جوال إحدى شركات مجموعة الاتصالات الفلسطينية، جمعية مجمع الصحابة الطبي بجهاز فحص كثافة العظم DEXAو الذي يساعد في الكشف المبكر عن هشاشة العظام للمرضى الذين يعانون من مشاكل في العظام و سوء التغذية وأمراض سوء الامتصاص والكسور، علماً أن الجهاز يعتبر من الأجهزة غير المتوفرة في قطاع غزة، ويخدم غالبية سكان القطاع.

واستقبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مجمع الصحابة الطبي، نور الدين الغفري في مقر الجمعية، مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، و وفد من مدراء مجموعة الاتصالات الفلسطينية وبحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية و العاملين فيها.

ورحب نور الدين الغفري، بالحضور وأثنى على دور شركة جوال في دعم المجمع الطبي الذي يقدم خدمات صحية و طبية عديدة لشريحة واسعة من المواطنين في قطاع غزة.

وأوضح أن الدعم الذي قدمته شركة جوال للمجمع الطبي بتوفير جهاز فحص كثافة العظم DEXA والذي يعد من الأجهزة غير المتوفرة في القطاع، يشكل نقلة نوعية في توفير الخدمات الصحية لشريحة واسعة من المواطنين، وخصوصاً مرضى هشاشة العظام، وسوء التغذية والامتصاص والكسور، في ظل الظروف الصعبة والقاسية الذي يعيشها المواطنين في قطاع غزة، وعدم قدرتهم لتحمل تكاليف السفر من أجل العلاج في الخارج.

وأشار إلى أن توطين الخدمات الصحية وتعزيز قدرات الكادر الطبي، يؤدي إلى النهوض بالمراكز التي تقدم الخدمات الصحية الخيرية، وعامل مساند للقطاع الصحي العام، ويساعد المرضى في تلقي العلاج بصورة أفضل من أجل الحفاظ على مجتمع سليم ومعافى.

بدوره، أشاد مدير إدارة إقليم غزة في شركة جوال، عمر شمالي، بجمعية مجمع الصحابة الطبي، والخدمات التي يقدمها المجمع منذ انشائه، وأثنى على سعيهم الدؤوب لتطوير المجمع ورفده بالأجهزة التي تساعد في تعزيز عمله والنهوض به، و تطوير الخدمات الصحية فيه، والتي من شأنها أن تساهم في توفير العلاج المناسب للمواطنين.

وأكد أن شركة جوال تحرص على دعم المؤسسات التي تسعى لتوفير الخدمات التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، سواء في القطاع الصحي أو التعليمي أو الخدماتي والإغاثي، من أجل النهوض بمجتمعنا الفلسطيني، والحفاظ على سلامة أفراده وتوفير كل مقومات الحياة لهم.

وشدد على أن شركة جوال تسعى إلى تعزيز مفهوم الشراكة المجتمعية مع المؤسسات الوطنية والخيرية والخدماتية، وتبادر من أجل تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه الآخرين، حرصًا منها على سلامة الوطن والمواطنين.