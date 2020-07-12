بايدن يهاجم ترامب ويصفه بالرئيس الاكثر فساداً ..

جدد المرشح الامريكي الديمقراطي جو بايدن، هجومه على الرئيس الامريكي دونالد ترامب ، بسبب ارتفاع كبير في عدد المصابين بفيروس كورونا .

وقال ترامب "أفسد رئيس في تاريخ أميركا الحديث"، وإن بقاءه في السلطة يهدد مستقبل الولايات المتحدة الأميركية.

وكتب بايدن على حسابه على "تويتر ، "كل يوم يبقى فيه ترامب في منصبه، يمثل تهديداً لمستقبل أميركا وديمقراطيتها".

وتابع : لدى الولايات المتحدة أكثر من 3 ملايين حالة إصابة بـ COVID-19، وتوفي أكثر من 130.000 شخص، ومع ذلك يواصل دونالد ترامب القول إنه سيتلاشى.

وفي تغريدة أخرى قال "نحن ندفع ثمن عدم كفاءة هذا الرئيس كل يوم". وسبق بايدن هجومه بتغريدة نشرها في صباح اليوم ذاته، قائلاً "أرى أميركا مختلفة عن الرئيس ترامب، أرى كل عيوبنا وأوجه قصورنا وإخفاقاتنا، فإنه لا يزال بعد أكثر من قرنين من الزمن مكرسين للمساواة والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، أعلم أننا نستطيع الوصول إلى مثلنا العليا معاً".

ونشر جو بايدن عبر "تويتر" مقطعا مصورا يتحدث فيه عن وعوده للناخبين حال فوزه في الانتخابات الرئاسية الأميركية، المقررة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، قائلاً: "إليكم وعودي: إذا كان لي شرف انتخابي رئيساً، فسأعتني بأسرتك كما سأكون أنا".





وقال أيضاً "ليس لديّ شك في أننا نواجه طريقا وعرا، لكنني متفائل لسبب واحد وهو أنني أعرف تاريخ قلب هذه الدولة".





وتابع: "إذا أعطيت الأميركيون فرصتهم. سيفعل الأشخاص العاديون أشياء غير عادية".