إسرائيل تسمح بإدخال 446 ألف لتر من السولار الصناعي و76 طناً من الغاز إلى القطاع

فلسطين اليوم: القدس المحتلة

قالت وزارة الحرب الإسرائيلية في بيان لها، أن إسرائيل سمحت اليوم الثلاثاء بإدخال 446 ألف لتراً من السولار الصناعي و76 طناً من غاز الطهي إلى قطاع غزة.

وقال بيتر ليرنر، الناطق باسم مكتب تنسيق شئون الضفة والقطاع في الوزارة:"أنه تم فتح معبر "كرم أبو سالم" حيث تم إدخال 144 شاحنة، بينها 53 للقطاع الخاص وأخرى لمؤسسات تابعة للأمم المتحدة وعلى رأسها وكالة الغوث الدولية.

وأضاف ليرنر أنه تم إدخال خمس سيارات إسعاف من "كرم أبو سالم" بناء على طلب من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومواداً إغاثية من الأردن، فيما أدخل إلى القطاع 76 طناً من غاز الطهي و446 ألف لتر من الوقود الصناعي المخصص لمحطة توليد الكهرباء.