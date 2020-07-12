الشخرة: جميع الحالات في الحجر الصحي غير مستقرة 20 منها في العناية المكثفة

أعلن مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة برام الله د. كمال الشخرة اليوم الأحد 12/7/2020، ان اجتماعا للجنة الوبائية يعقد صباح اليوم لأخذ التوصيات من كافة المحافظات حول الحالة الوبائية لبحثها والخروج بتوصية لرفعها لرئيس الوزراء.
وأوضح الشخرة خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ، ان جميع الحالات في مراكز الحجر الصحي غير مستقرة حيث هناك 20 حالة في قسم العناية المكثقة بينها 4 حالات تحت اجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرا الى انه من المتوقع زيادة عدد الاصابات في الفترة القادمة بسبب المخالطة الكبيرة وعدم الالتزام والاستمرار في المشاركة في المناسبات الاجتماعية.