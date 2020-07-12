الشخرة: جميع الحالات في الحجر الصحي غير مستقرة 20 منها في العناية المكثفة

أعلن مدير الطب الوقائي بوزارة الصحة برام الله د. كمال الشخرة اليوم الأحد 12/7/2020، ان اجتماعا للجنة الوبائية يعقد صباح اليوم لأخذ التوصيات من كافة المحافظات حول الحالة الوبائية لبحثها والخروج بتوصية لرفعها لرئيس الوزراء.

وأوضح الشخرة خلال تصريحات لإذاعة صوت فلسطين ، ان جميع الحالات في مراكز الحجر الصحي غير مستقرة حيث هناك 20 حالة في قسم العناية المكثقة بينها 4 حالات تحت اجهزة التنفس الاصطناعي، مشيرا الى انه من المتوقع زيادة عدد الاصابات في الفترة القادمة بسبب المخالطة الكبيرة وعدم الالتزام والاستمرار في المشاركة في المناسبات الاجتماعية.

وللتعرف على اصابات يوم أمس :